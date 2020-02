Une vue de la capitale indonésienne Jakarta. Photo: thejakartapost.com

Jakarta (VNA) - La dette extérieure de l'Indonésie à la fin du quatrième trimestre 2019 s'élevait à 404,3 milliards de dollars, soit une hausse de 7,7% en glissement annuel et de 10,4% par rapport au trimestre précédent, selon la Banque d’Indonésie (BI).

Sur ce montant, les dettes du gouvernement et de la BI représentaient 202,9 milliards de dollars, tandis que les dettes des compagnies privées et étatiques s'élevaient à 201,4 milliards de dollars.

La dette extérieure du gouvernement indonésien a atteint 199,9 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, +9,1% sur un an et +10,3% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance a été soutenue par l'afflux de capitaux étrangers dans les actions et obligations gouvernementales.

Les secteurs prioritaires financés par le biais de la dette extérieure du gouvernement étaient les secteurs productifs qui stimulent la croissance ainsi que le bien-être public, notamment les secteurs de la santé et des activités sociales (représentant 19,1% de la dette extérieure du gouvernement), de la construction (16,6%), de l'éducation (16,2%), de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale obligatoire (15,4%), des activités financières et d’assurance (13,3%).

Dans le même temps, la dette extérieure privée a augmenté de 6,5% sur un an et de 10,8% par rapport au troisième trimestre 2019. Environ 76,9% de cette dette a servi à financer les secteurs des activités financières et d’assurance; de l'approvisionnement en électricité, en gaz et en eau potable; le secteur manufacturier; et les secteurs minier, pétrolier et gazier.

Selon la BI, la dette extérieure de l'Indonésie est toujours maintenue à un niveau sain et gérée avec soin. Fin 2019, la dette extérieure du pays représentait 36,1% du produit intérieur brut (PIB). -VNA