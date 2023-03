Une exposition annuelle en Indonésie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie Luhut Binsar Pandjaitan a rencontré le 24 mars à Séoul le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen des Finances Choo Kyung-Ho pour discuter de la coopération dans la production de véhicules électriques (VE) et le tourisme.

Dans un communiqué, M. Luhut a souligné que les deux pays étaient des partenaires commerciaux mutuellement bénéfiques et complémentaires, ajoutant que les riches ressources naturelles de l'Indonésie et sa large part de marché des véhicules électriques constituaient "l'avenir" pour le développement de l'industrie des véhicules électriques et de son écosystème de soutien.

Le ministre a déclaré que l'investissement des entreprises sud-coréennes dans la construction de la chaîne de production de véhicules électriques en Indonésie serait une "opportunité commerciale prometteuse" à l'avenir.



M. Luhut, qui effectue une visite de travail en République de Corée pour assister à une réunion de haut niveau pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a exprimé son enthousiasme à l'idée d'attirer davantage d'investissements étrangers de l’Indonésie.

Lors de cette visite, les deux parties ont également discuté du développement des ressources humaines par le biais de programmes de bourses afin de créer des opportunités pour les étudiants indonésiens de poursuivre des formations majeures en République de Corée telles que la science des matériaux, la chimie... - VNA