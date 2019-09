La zone touristique de Mandalika . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’Indonésie dépensera 7.100 milliards de roupies, soit l’équivalent d'environ 505 millions de dollars, pour soutenir le développement des infrastructures dans cinq zones touristiques stratégiques.

Parmi cette somme, 2,5 milliards de roupies seront dépensés pour des projets d’infrastructure dans la zone touristique du lac Toba, le plus grand lac volcanique au monde, sur l’île de Sumatra, avec une longueur de 100 km, une largeur de 30 km et le point le plus profond à 505m.

La deuxième somme, totalisant 1.700 milliards de roupies, sera allouée à la zone touristique de Mandalika couvrant une superficie de plus de 1.000 hectares dans la province de Nusa Tenggara Ouest.

La zone touristique de Borobudur, dans la province de Java centrale, célèbre pour le temple de Java, classé parmi les plus grands monuments bouddhistes du monde, recevra 1.300 milliards de roupies.

Les deux autres stations balnéaires, Labuan Bajo, dans la province de Nusa Tenggara Est, célèbre pour son parc national de Komodo - et Likupang, dans la province de Sulawesi du Nord, se verront attribuer 1.000 et 563,8 milliards de roupies, respectivement. -VNA