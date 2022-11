Jakarta, 6 novembre (VNA) - Environ 20,5 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont à ce jour entrées dans l'écosystème numérique indonésien, a déclaré le ministre des Coopératives et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Teten Masduki.



Le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire entrer au moins 30 millions de MPME dans l'écosystème numérique d'ici 2024, a rapporté l'agence de presse locale Antara.



Lors d'une récente conférence de presse, Teten Masduki a noté que les MPME connectées aux plateformes numériques pourraient étendre leurs marchés, survivre à la concurrence de l'écosystème numérique, ainsi que se développer et se mondialiser.



Le ministre a noté que le gouvernement prépare des réglementations, dont une sur le renforcement de la réglementation de la politique de l'économie numérique, en commençant par la sécurité des données personnelles pour protéger les industries, y compris leurs plateformes, les MPME et la protection des consommateurs dans le monde numérique.



Dans le cadre des efforts visant à accélérer la réalisation des MPME, le ministère relance un programme de transformation numérique qui implique environ 20 ministères et agences gouvernementales et plus de 40 institutions et régions.- VNA

