Le port de Dinh Vu, à Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le dernier classement de la Banque mondiale (BM) de l'indice de performance logistique (LPI), le Vietnam s'est hissé au 39e rang parmi 160 pays participant à l'enquête, soit une progression de 25 places par rapport à 2016, et 3e au sein de l'ASEAN.

C'est ce qu'a rappelé le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh, lors d'un colloque virtuel sur le développement de la logistique au Vietnam au niveau international tenu le 30 juillet.

Selon lui, la logistique joue un rôle important pour soutenir les activités de production et de commerce du pays. Elle aide à assurer pour les activités de production la fourniture en matériaux de manière opportune, complète et précise.

Notamment, dans les localités comme Ba Ria-Vung Tau, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Hanoï, Da Nang, la logistique joue un rôle de moteur du développement socio-économique.

Ainsi, la logistique contribue également à améliorer la compétitivité du pays et des entreprises. Ces derniers temps, la logistique du Vietnam a montré son rôle important dans la lutte contre la pandémie en assurant des activités de transport, de transferts et d'entreposage.

Lors du colloque, les participants ont estimé que le secteur logistique devrait se concentrer sur le développement des ressources humaines de qualité pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, notamment dans un environnement de travail international.

En outre, il faut renforcer l'application des technologies de l'information, moderniser les méthodes de gestion et de fonctionnement, utiliser des systèmes logiciels, des plates-formes d'optimisation logistique pour réduire les coûts, améliorer la qualité et l'efficacité des fournisseurs de services ainsi que la capacité interne des entreprises pour s'adapter aux changements rapides du marché et élargir la portée des entreprises nationales à l'étranger. -VNA