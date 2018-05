Photo: VGP

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) est arrivée en tête des 63 villes et provinces du pays en termes de réforme administrative.

C’est ce qu’a annoncé le comité chargé de la réforme administrative du gouvernement qui a publié mercredi 2 mai à Hanoï les indices de la réforme administrative 2017 et de la satisfaction de la population vis-à-vis des services publics.

Quang Ninh se distingue grâce à ses initiatives mises en place pour simplifier les formalités administratives.

Nguyên Duc Long, vice-président du Comité populaire provincial, a indiqué : «L’année 2017 avait été décrétée dans notre province comme l’année du renforcement de la réforme administrative et de la promotion d’un mode de vie moderne. Ce travail a impliqué tous les services publics provinciaux et communaux. Les contrôles ont été multipliés grâce à l’antenne provinciale du Front de la Patrie du Vietnam et les infractions ont été sévèrement sanctionnées. Quang Ninh a accompli avec succès sa mission en 2017 ».

Hanoï, Dong Nai, Da Nang et Hai Phong figurent également au top 5 de la liste.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a exhorté les provinces et les organes concernés à améliorer leurs statistiques et à mieux servir la population et les entreprises. -VOV/VNA