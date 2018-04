Hanoï, 30 avril (VNA) - Le Département de gestion des travailleurs à l’étranger, relevant du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a demandé la garantie de l’emploi pour plus de 160 travailleurs vietnamiens après l’incendie d'une usine d'électronique à Taoyuan, dans le nord-ouest de Taïwan (Chine).

Un représentant du Département de gestion des travailleurs vietnamiens à Taïwan rencontre des travailleurs sinistrés. Photo: VNA

Cet organe a demandé à la Compagnie générale de l'économie, de la technique et de l’industrie de défense (GAET) relevant du ministère vietnamien de la Défense de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires taïwanais pour arranger rapidement l’emploi aux travailleurs vietnamiens sinistrés et assurer leur salaire.Il a demandé au Département de gestion des travailleurs à Taipei de suivre en permanence la situation et de rapporter des derniers développements concernant les travailleurs vietnamiens.Selon le Département du travail de Taipei, aucun travailleur vietnamien n'a été blessé ou tué dans l’incendie. Ce Département a demandé aux sociétés intermédiaires taïwanaises de travailler avec la sarl Chin Poon Industrial pour trouver de nouveaux emplois aux travailleurs concernés.La sarl Chin Poon Industrial est une importante société taïwanaise spécialisée dans la production et l'assemblage d'équipements électroniques et de pièces détachées. Elle recrute beaucoup de travailleurs vietnamiens, thaïlandais et philippins. Actuellement, plus de 1.000 Vietnamiens travaillent pour cette entreprise, dont plus de 160 travaillent dans l'usine incendiée.Peu de temps après l'accident, l'Office économique et culturel du Vietnam à Taipei a coordonné avec l'autorité de Taoyuan et l'Association des épouses vietnamiennes pour fournir de la nourriture et de l'eau aux travailleurs concernés. Il a également demandé aux compagnies de recrutement taïwanaises concernées de travailler avec sarl Chin Poon Industrial pour offrir un logement temporaire aux travailleurs vietnamiens sinistrés.Selon l’agence AFP, sept personnes ont été tuées, dont cinq pompiers et deux ouvriers originaires de Thaïlande, et sept autres pompiers blessés, dans cet incendie qui s’est éclaté samedi 28 avril et s'est propagé dans le bâtiment de huit étages abritant une usine de fabrication de cartes pour circuits imprimés située dans un quartier industriel de Taoyuan. -VNA