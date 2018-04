Incendie à Pingchen dans la ville de Taoyuan. Photo : CNA

Hanoi (VNA) – Aucune victime vietnamienne n'a été signalée pour le moment après l'incendie meurtrier survenu samedi soir 28 avril à Taipei, a annoncé le Bureau économique et culturel du Vietnam dans cette ville chinoise.

Selon Radio Taiwan International, l’incendie s’est déclaré dans une usine de la société Chin Poon située dans l’arrondissement de Pingchen de la ville de Taoyuan.

Les flammes se sont propagées à partir du 4e étage de l’immeuble où était stockée une quantité importante de produits très inflammables. L’épaisse fumée suffocante dégagée par l’incendie et la chute d’objets lourds suite aux explosions seraient à l’origine du lourd bilan enregistré par les pompiers.

Cinq membres de l’équipe ont trouvé la mort et deux autres sont grièvement blessés. La causes du drame reste à déterminer.

Au total 161 Vietnamiens travaillent pour la société Chin Poon. Mais au moment de l'incendie, ils n'étaient pas présents au dortoir.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé au Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei de continuer de se tenir informer du bilan et des résultats de l'enquête ainsi que de collaborer avec les organes chinois compétents et l'entreprise concernée pour aider les travailleurs vietnamiens à revenir à une vie normale dans les meilleurs délais. -VNA