Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - Le 20 mars, a débuté une formation sur les podcasts intitulée "Podcast : de l’idée à la diffusion". Donnée par Françoise Berlaimont, experte de la Radio-télévision belge de la communauté française, ce cours rassemble une quarantaine de journalistes à Hanoï, venant de l’Agence Vietnamienne d’Information, de la Voix du Vietnam, de la chaîne VTC et de la chaîne de télévision de l’Assemblée nationale.



Le 20 mars à 8h30, une quarantaine de journalistes se sont réunis au siège de l'Agence Vietnamienne d'Information, situé au 5 rue Ly Thuong Kiêt, pour assister au premier cours de podcast dispensé par Françoise Berlaimont, une journaliste de la Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF).



Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération 2022-2024 entre le Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et vise à donner aux professionnels les clés pour concevoir et piloter ce levier de communication.



Le cours s'étend sur 5 jours, du 20 au 24 mars, et aborde la conception éditoriale et technique du podcast, de la définition des objectifs à atteindre, à l'utilisation du matériel. Les apprenants auront également l'occasion de définir leurs propres projets, tandis que les questions pratiques et les échanges seront privilégiés par la formatrice.



Conseils de l’enseignante et souhaits d’apprenants



Lors du premier cours, l'enseignante a demandé aux apprenants de trouver le thème pour leur podcast avant de préciser le nombre d'épisodes et de les aider à structurer leur propre programme. "Il faut sortir du cadre et trouver des idées différentes. On va travailler sur les sons pour créer une ambiance sonore. Si on fait un reportage, par exemple un portrait de pêcheur, il faut inclure des sons typiques afin que les auditeurs puissent accompagner le pêcheur", a souligné l'experte de la RTBF.



En participant à cette formation de podcast, les apprenants espèrent diversifier leurs techniques et perfectionner leurs productions, qui sont non seulement écrites, mais aussi sonores. "Travaillant pour l'équipe de l'édition en ligne, je souhaite que cette formation me permette d'améliorer mes techniques professionnelles, notamment dans cette ère 4.0. Outre le fait de transmettre mes articles sous forme de textes et photos, le podcast rendra mes produits journalistiques plus attrayants et vivants grâce aux sons", a confié Vu Thi Thanh Tuê, journaliste pour Le Courrier du Vietnam.



Quant à Vu Thi Hông Hà, journaliste de la revue Vietnam Illustré, elle a exprimé sa volonté d'assister à cette formation qui est, selon elle, très intéressante et s’inscrit dans la tendance actuelle. "J'écoute régulièrement des podcasts. Je préfère ce type de format aux nouvelles diffusées à la radio car ils abordent différents thèmes proches de la vie quotidienne. Ces podcasts me parlent et partagent mes pensées et mes points de vue", a-t-elle indiqué. Avant d'ajouter qu'elle souhaite elle-même créer des podcasts de qualité après avoir participé à cette formation.



La formation "Podcast : de l'idée à la diffusion" s'inscrit dans le cadre du projet 2.5 intitulé "Renforcement des compétences professionnelles et linguistiques des journalistes francophones", entre l'Agence de presse Belga, la RTBF, l'Université libre de Bruxelles et l'Agence Vietnamienne d'Information.-CVN/VNA