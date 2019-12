Le Premier ministre cambodgien Hun Sen lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Tay Ninh (VNA) - Mardi matin, dans la région du poste frontalier de Da, commune de Da, district de Me Mot, province de Tboung Khmum, au Cambodge, en face du poste frontalier de Chang Riec, district de Tan Bien, province de Tay Ninh, au Vietnam, le Premier ministre cambodgien Hun Sen et le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung ont présidé la cérémonie d'inauguration le marché frontalier exemplaire Vietnam-Cambodge, marché de Da.

Le projet du marché de Da a été lancé le 16 janvier 2018 dans la zone économique spéciale de Thary Tboung Khmum, village de Da Kandorl, commune de Da, district de Me Mot, province de Tboung Khmum, au Cambodge sur une superficie de 19.628m2. Ce marché a été construit avec un investissement total de 2 millions de dollars (près de 45 milliards de dongs), provenant de l'aide non remboursable du gouvernement vietnamien au gouvernement cambodgien.

Il s'agit d'un projet de coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans le commerce frontalier, contribuant à la promotion du commerce frontalier, au renforcement de la coopération économique et commerciale et à l'augmentation du commerce bilatéral. Outre l'importance économique, le travail contribue au renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a affirmé que le marché de Da – un marché frontalier exemplaire serait un important lieu pour le commerce frontalier, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la vie des habitants locaux, à l’approfondissement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge au profit des peuples des deux pays.

Le Premier ministre Hun Sen a également exprimé son souhait de continuer à promouvoir la coopération commerciale entre les deux pays, dans le but de porter le commerce bilatéral à plus de 5 milliards de dollars en 2020.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que le Vietnam et le Cambodge entretiennent une relation de solidarité et d'amitié de longue date. La coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements entre le Vietnam et le Cambodge a également connu une croissance remarquable ces dernières années, devenant un pilier de plus en plus important de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Selon lui, le commerce bilatéral devrait dépasser 5 milliards de dollars au cours de la période 2019-2020. Le Vietnam qui compte actuellement 214 projets d'investissement au Cambodge, avec un capital social total de plus de 3,3 milliards de dollars, est l'un des 5 plus grands investisseurs dans ce pays. Le Vietnam continue également de soutenir le Cambodge dans la mise en œuvre de nombreux autres projets importants, a-t-il dit.

Affirmant qu'il s'agit d'un projet d'une grande importance dans les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a estimé que le marché de Da, avec un emplacement idéal et le soutien fort des gouvernements et des peuples des deux pays deviendrait certainement un lieu important pour le commerce frontalier, contribuant à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des habitants locaux, contribuant ainsi à approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge au profit des peuples des deux pays.

Ce matin, également au marché frontalier de Da, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère du Commerce du Cambodge ont ouvert la foire commerciale frontalière, avec la participation de près de 80 entreprises des deux pays. -VNA