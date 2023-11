Vientiane (VNA) - L'Hôpital international La Vie a été inauguré le 18 novembre à Vientiane. Il s'agit d'un hôpital international du niveau I autorisé par le ministère lao de la Santé et d’un centre d'examen médical et de traitement pour la communauté vietnamienne de Vientiane, du Laos en général, ainsi que pour les Laos ayant besoin de soins médicaux.L'Hôpital international La Vie compte 50 lits et a pour objectif de développer des spécialités en cardiologie et endocrinologie.S'exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, Phukhong Bannavong, vice-gouverneur de Vientiane, a affirmé que la naissance de cet hôpital était non seulement importante pour le secteur de la santé, mais contribuait également au développement du Laos et de l'économie lao en général, démontrant la coopération et les liens de plus en plus forts entre le Laos et le Vietnam.Il a espéré que dans les temps à venir, l'Hôpital international La Vie continuerait à se développer et deviendrait un jalon important dans le domaine médical, contribuant ainsi au resserrement des relations Laos-Vietnam.Présent à la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien au Laos Nguyen Ba Hung a déclaré que la naissance de l'Hôpital international La Vie était extrêmement importante pour le secteur de la santé de la capitale Vientiane et pour la communauté vietnamienne qui y vit.Auparavant, l'hôpital international La Vie avait signé un mémorandum de coopération avec l'Association de liaison avec les Vietnamiens d'outre-mer et l'Hôpital de la Faculté de médecine de Hanoï pour se coordonner et soigner la santé des Vietnamiens au Laos et les Laos ayant besoin d'examens et de traitements médicaux. - VNA