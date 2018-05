Des étudiants de l'Université du Cambodge visitent l'espace vietnamien. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Un espace vietnamien a été inauguré le 7 mai au sein de l’Université du Cambodge (UC) à Phnom Penh.



La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Vietnam, Vu Quang Minh, du ministre délégué auprès du Premier ministre cambodgien, Kao Kim Hourn, également président de l’UC, ainsi que de nombreux responsables, enseignants et étudiants de cette université.



Le ministre délégué auprès du Premier ministre cambodgien a souligné que l’inauguration de l’espace vietnamien au sein de l’UC faciliterait la compréhension par les étudiants cambodgiens et internationaux de cette université de divers aspects du Vietnam tels que politique, économie ou culture... Kao Kim Hourn a souhaité continuer de bénéficier des aides de l’ambassade du Vietnam pour assurer l’efficacité de cet espace.



L’ambassadeur Vu Quang Minh a apprécié l’initiative de l’UC sur la création d'espaces des membres de l’ASEAN et l’enseignement de programmes sur ces pays. Il s’est déclaré convaincu qu’avec ses efforts, l’UC contribuerait au renforcement de la compréhension entre le Cambodge et les autres pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Après la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur Vu Quang Minh a présenté une intervention sur les relations entre le Vietnam et le Cambodge devant les enseignants et étudiants de l’UC.



L’UC est une grande université privée au Cambodge. Son président est un haut officiel du gouvernement cambodgien. L’université accueille des étudiants cambodgiens mais aussi étrangers, qui suivent des formations en langues, relations internationales, communication, sciences sociales, technologies… La majorité des enseignants sont étrangers. -VNA