Le parc d’attraction Sky Park. Photo: Sky Park

Dong Nai (VNA) - Le parc d'attractions Sky Park de la zone résidentielle Gem Sky Park a été officiellement inauguré, le 4 avril, attirant un grand nombre de résidents et de curieux.

Le jour de l'ouverture du parc à thème, tout était gratuit pour les résidents et les enfants, qui ont pu profiter librement de nombreux manèges, comme l’Adventure Forest, accueillant en permanence de nombreuses personnes enthousiastes.



S'étendant sur une superficie de 3 ha au sein de la zone résidentielle Gem Sky Park, le parc d’attraction a été conçu dans l’esprit de ce qui se fait en Australie ou à Singapour, c’est-à-dire un lieu de divertissement pour petits et grands.



Le lieu accueille de nombreux espaces de divertissement tels qu'une aire de jeux pour enfants, une patinoire à roulettes, une aire de jeux de sable ou encore un toboggan de sable ont également attiré en permanence un grand nombre d'enfants et d'adultes.



De nombreuses familles ont aussi pu visiter un jardin verdoyant en forme de labyrinthe de plus de 30 m de surface pour tester leur sens de l’orientation. Ils ont pu également observer avec attention un drôle d'avion composé de centaines de pots de fleurs créant un espace coloré pour ceux qui aiment prendre des photos.



Encore de nombreuses nouveautés à venir



Si les activités sont déjà nombreuses, les propriétaires du lieu ne veulent pas s’arrêter là. En effet, dans un proche avenir, de nouvelles attractions seront mises en service comme un mur d'escalade pour enfants, une piscine de 500 m², un terrain de sport polyvalent pour adultes et un mirador de 16m de haut avec une vue à 360 degrés sur toute la zone urbaine. Elles attireront à coup sûr de nombreux aficionados de l’exploration, du divertissement et du sport.



De nombreux événements communautaires auront également lieu régulièrement sur un espace de 1.100 m² avec scènes extérieures pour créer un espace artistique, échanger et renforcer la cohésion au sein des résidents.



Selon le plan général, le Gem Sky World aura bientôt des installations répondant à toute les attentes de leurs clients : écoles, cabinets médicaux, centres commerciaux, cinémas, lotissements et maintenant parcs d’attraction. -CNV/VNA