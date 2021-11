Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le complexe de parcs éoliens B&T, d'une capacité de 252 MW, a été inauguré le 16 novembre dans les districts de Quang Ninh et de Le Thuy, dans la province de Quang Binh au Centre.

En tant que l'un des plus grands parcs éoliens au Vietnam pour compléter la production d'électricité commerciale avant le 31 octobre, le complexe comprend le parc B&T 1 dans le district de Quang Ninh, d'une capacité de 109,2 mégawatts avec 26 turbine s, et le parc B&T 2 dans le district de Le Thuy, d’une capacité de 150,8 mégawatts avec 24 éoliennes dans la première étape et 10 dans la deuxième.

Ce complexe devrait produire 648 millions de kWh d'électricité propre, soit 60 % de la consommation totale d'électricité de Quang Binh, contribuant à réduire de 581.000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

Il s'agit du troisième projet de la Compagnie par actions AMI AC Renewables entré en service, à la suite des parcs solaires de 50 MWp AMI Khanh Hoa et de 30 MWc BMT Dak Lak qui produisent de l'électricité à des fins commerciales depuis 2019. -VNA