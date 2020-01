Photo : daidoanket.vn

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV) a inauguré le 12 janvier le Centre de gestion électronique de l’EBV en présence du vice-président et secrétaire général du CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Hau A Lenh, des représentants des ministères, des branches, des dignitaires et des responsables de l’EBV.

Il s’agit d’un événement qui débute des activités bouddhiques de l’EBV en 2020.

Présent à cette occasion, le vice-président et secrétaire général du Conseil d’administration de l’EBV, le vénérable Thich Duc Thien, a dit que l’application des sciences et des technologies dans la gestion de l’EBV réponde à l’appel du Premier ministre sur le développement de l’e-gouvernement.

La création du centre vise à favoriser la connectivité entre le CC de l’EBV et les ministères, les branches, le Comité populaire des villes et toutes les 63 Comité d’administration de l’EBV dans l'ensemble du pays, et ce vise à élever l’efficacité de gestion de l’EBV notamment dans l’intégration internationale.

A l’occasion de l’inauguration dudit centre, des dignitaires de la pagode Ho Quoc (au Japon) a envoyé des félicitations à l’EBV car il s’agit de la première Eglise bouddhique dans le monde a appliqué des acquis de la 4e révolution industrielle dans la gestion électronique des activités religieuses.- VNA