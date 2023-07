Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le bâtiment polyvalent de l’Ecole d’amitié Laos - Vietnam dans la province de Savannakhet vient d’être inauguré le 3 juillet.Il s'agit d'un projet construit à partir d'une aide non remboursable financée par la ville vietnamienne de Da Nang (au Centre) à hauteur de 200.000 dollars.Lors de la cérémonie d’inauguration, Linhthong Sengtavanh, la gouverneure adjointe de la province de Savannakhet, a déclaré que la mise en service de ce bâtiment contribuerait grandement au développement de l'éducation dans la province de Savannakhet. Pour l’heure, non seulement des enfants des Viet kiêu mais aussi des élèves lao suivent des cours dans cette école.Construit sur une superficie de 800 m², l’ouvrage contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage de l’Ecole d’amitié Laos - Vietnam. –VNA