Vientiane (VNA) - La cérémonie d'inauguration de quatre ouvrages financé le gouvernement vietnamien à titre d'aide non remboursable au Laos a eu lieu mardi à l'Université nationale du Laos, à Vientiane.

Quatre ouvrages comprennent le projet de restauration du pensionnat destiné aux étudiants étrangers de l'Université nationale du Laos d'une valeur de plus de 40 milliards de dongs (environ 1,715 millions de dollars), celui de construction du lycée d'amitié Laos-Vietnam (2e phase) de plus de 20,5 milliards de dongs, les projets de construction des Départements de langue vietnamienne à l'Université de Suphanouvong et à celle de Champassak, d'une valeur totale de plus de 50,8 milliards de dongs.

Lors de la cérémonie, le directeur du Comité de gestion du projet relevant du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation Tran Thanh Khiet a déclaré que ces ouvrages s'inscrivent dans le cadre de l'Accord sur la coopération entre les deux gouvernements pour la période 2016-2020 et du document de coopération entre le ministère vietnamien de la Formation et de l'Éducation et celui laotien de l'Éducation et des Sports. Après un an de construction, ces quatre ouvrages ont été achevés à temps.

Le vice-ministre laotien de l'Éducation et des Sports Boualien Silipanya a souligné que le Laos considérait ces ouvrages comme un cadeau inestimable du gouvernement vietnamien pour le développement du secteur de l'éducation et des sports, contribuant au développement socio-économique en général et plus particulièrement des ressources humaines du Laos. -VNA