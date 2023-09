La cérémonie d'inauguration de l'Académie politique de la Police lao. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - L'Académie politique de la Police lao, un cadeau du Parti, du gouvernement et du ministère de la Sécurité publique du Vietnam au Laos, a été inaugurée le 29 septembre à Vientiane.

Lancé le 25 août 2022 dans la capitale Vientiane, l’ouvrage de l'Académie politique de la Police lao a été construit sur une superficie de 6,5 hectares avec un investissement total de 250 milliards de dongs (10,2 millions de dollars).

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam a souligné que malgré les conditions économiques et financières difficiles, le Parti, le gouvernement et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam avaient décidé d'investir dans la construction de cet ouvrage pour le ministère lao de la Sécurité publique, dans le souhait de contribuer aux travaux d’édification d'une force de Police lao de plus en plus moderne et répondant efficacement aux exigences de la mission de la Police lao dans la situation actuelle.

To Lam a souhaité que l'Académie politique de la Police lao devienne un centre majeur de recherche et d'enseignement théorique politique du ministère lao de la Sécurité publique et aussi du Laos. Il a affirmé que la Police populaire vietnamienne accompagnerait et se tiendrait toujours aux côtés de la Police lao fraternelle dans le travail d’édification et de développement du pays, garantissant la sécurité politique, l'ordre social du Vietnam et du Laos.

L'Académie politique de la Police lao. Photo : VNA



Prenant la parole, le général Vilay Lakhamhong, vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité publique du Laos, a souligné que cet important ouvrage de l'Académie politique de la Police lao était une marque des relations de coopération intégral entre les deux Partis, deux États, deux forces de Police. Il s’est engagé à faire fonctionner cette académie avec la plus grande efficacité.



Le 26 septembre, l'académie a débuté sa première année scolaire. Il s’agit d'un nouveau tournant revêtant une importance historique dans les relations de coopération dans le domaine de la formation des forces entre les deux ministères de la Sécurité publique du Laos et le Vietnam, a-t-il souligné. - VNA