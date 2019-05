Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (au centre) coupe la bande d'inauguration. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa délégation vietnamienne de haut rang ont participé mercredi à la cérémonie d'inauguration de la société par actions T&T en Russie, relevant du groupe T&T Group.

T&T Group s'efforce de figurer dans le Top 5 des plus grandes entreprises du Vietnam et le Top 50 des plus grandes entreprises asiatiques. Auparavant, ce groupe a obtenu une licence d'investissement en Russie, avec un fonds total de 25 millions de dollars.

T&T Group prévoit de se concentrer sur la recherche dans les technologies avancées et de coopérer avec de grands groupes russes dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la santé, les services, l'énergie propre, etc.

Il cherchera également à accélérer les exportations de produits aquatiques, agricoles et électroniques du Vietnam vers le marché russe.

En outre, T&T Group sélectionnera des produits russes de haute qualité tels que viande de volaille congelée, produits laitiers, etc. pour les vendre au Vietnam via sa chaîne de supermarchés. -VNA