La centrale solaire de Hau Giang dispose de 79.000 panneaux solaires et peut générer quelque 80 milliards de dongs de revenus annuels. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) - Une centrale solaire, la première du genre dans le delta du Mékong, a été mise en service le 12 mars aux commune de Hoa An et de Long Binh, au district de Phung Hiep, dans la province de Hau Giang.

Couvrant 33 ha s'étendant sur les deux communes mentionnées, l'usine a nécessité un investissement de 700 milliards de dongs (30,3 millions de dollars) de la part de la compagnie par actions Halcom Vietnam et du groupe japonais Shizen Energy.

Il comprend 79.000 panneaux solaires et peut générer quelque 80 milliards de dongs de revenus annuels.

Le président de Halcom Vietnam, Nguyen Quang Huan, a dit que le projet était le début de son plan d'investissement à long terme à Hau Giang et qu'il marquait la nouvelle étape réussie de la société vers la production de 300 à 500 MW d'énergie propre d'ici 2025.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Hoa, le projet revêt une grande signification pour la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles et contribue aussi à la création d’emplois, à une augmentation des recettes budgétaires et au développement socio-économique de la province.

Le développement de l'énergie solaire correspond aux orientations de développement socio-économique local pour 2020-2025, a-t-il noté, tout en demandant aux investisseurs d'envisager l'expansion du projet ainsi que l'investissement dans d'autres projets d'énergie solaire dans la localité. -VNA