Cérémonie d'inauguration de la centrale solaire KN Cam Lâm & Cam Lâm VN, le 20 juillet à Khanh Hoa. Photo : NDEL

Khanh Hoa (VNA) - La centrale solaire KN Cam Lâm & Cam Lâm VN, la plus grande de son genre dans la province de Khanh Hoa (au Centre), a été inaugurée le 20 juillet, dans la commune de Cam An Bac, district de Cam Lâm.



Couvrant une superficie totale de 135 ha, cet ouvrage est doté d’un investissement de près de 2 300 milliards de dôngs et d’une capacité de 100MW. Une fois raccordée au réseau électrique national, la centrale produira chaque année une puissance de 158 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique pour près de 5 000 foyers.



Les maîtres d’ouvrage sont les groupes sud-coréen Hanwha Engineering & Construction et allemand TUV SUD. Équipée des technologies les plus innovantes, la centrale solaire KN Cam Lâm & Cam Lâm VN contribuera au développement socio-économique et à la protection de l’environnement de la province de Khanh Hoa. -CPV/VNA