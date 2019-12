Can Tho (VNA) – La société par actions des navires à grande vitesse Phu Quoc (Phu Quoc EXPRESS) a inauguré le 5 décembre au quai de Ninh Kiêu au centre-ville de Cân Tho la nouvelle ligne navigable reliant la ville de Can Tho, Tran De (province de Soc Trang) et Con Dao (province de Ba Ria – Vung Tau).

Cette ligne relie trois régions de Can Tho, Tran De et Con Dao par le navire à grande vitesse à double coque avec une durée de 3 heures 30 minutes.

La ligne Can Tho-Tran De-Con Dao sera exploitée à partir du 11 décembre. Le navire à grande vitesse à double coque Con Dao Express 36 partira tous les jours du quai de Ninh Kieu dans la ville de Can Tho à 7h00 pour arriver au port de Ben Dam (Con Dao) et fera le retour à 13h30’.

Le tarif total pour la classe économique est de 610.000 dongs par billet. Celui pour les personnes âgées et les enfants est de 520.000 dongs et la classe VIP, de 990.000 dongs.

A cette occasion, le navire à grande vitesse à double coque Con Dao Express 36 de la société Phu Quoc EXPRESS est reconnu le plus grand de son genre au Vietnam par l'Association des records du Vietnam.

Le Con Dao Express 36, d’une vitesse de 35 miles/h, satisfait aux normes européennes. Il fait 46,85 m de longueur et 12,2 m de largeur avec une capacité de 598 passagers. Avec un design subtil, il est assez confortable pour limiter la fatigue et le mal de mer des membres d'équipage et des passagers. -VNA