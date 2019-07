Le directeur de la société japonaise Yaegaki (gauche) et le président adjoint du TMS Group, Nguyen Viet Thung lors de la conférence de promotion de l’investissement Vietnam-Japon. Photo: Internet



Hanoi (VNA) – La société japonaise Yaegaki a l’intention d’investir 50 millions de dollars à des projets d’immobilier du groupe vietnamien TMS.

Un protocole d’accord sur la coopération bilatérale a été signé lors de la conférence de promotion de l’investissement Vietnam-Japon qui a eu lieu le 1er juillet à Tokyo.

Avec plus de dix ans d’expériences en matière de coopération avec des partenaires japonais, TMS Group comprend bien la culture et la méthode de travail des entreprises japonaises. « Je souhaite qu’avec la confiance et les efforts des deux parties, ce protocole d’accord sera concrétisé et mis en œuvre efficacement » a déclaré Nguyen Viet Thung, président adjoint du TMS Group.

Appréciant les potentialités du marché d’immobilier vietnamien, Kei Kuramochi, directeur d’Yaegaki a déclaré que sa société se renseignait sur les opportunités de coopération avec TMS Group pour mettre en œuvre des projets au Vietnam.

En avril dernier, TMS Group a organisé une série d’activités au Japon pour présenter à des entreprises japonaises des opportunités d’investissement dans l’immobilier, la santé et l’agriculture de haute technologie au Vietnam ainsi que pour chercher des partenaires potentiels pour ses projets d’immobilier en activité.

Crée en 2004, TMS Group, qui était initialement une start-up spécialisée dans la fourniture de ressources humaines pour les entreprises japonaises, devient actuellement un partenaire fiable pour les groupes japonais de premier rang comme Toyota, Canon, Panasonic.

TMS Groupe compte des dizaines de sociétés membres et des bureaux de représentation dans plusieurs villes et provinces dans l’ensemble du pays, en Australie et au Japon. -VNA