La zone éco-urbaine Vinhomes Riverside. Photo: internet



Hanoï (VNA) - La zone éco-urbaine Vinhomes Riverside de Vingroup a été nommée "World's Best Property 2018" (Meilleur immobilier du monde) lors de la cérémonie de remise des International Property Awards 2018 (IPA, Prix de l’immobilier), organisée le 3 décembre à Londres.



Auparavant, Vinhomes Riverside a dépassé ses adversaires continentaux et mondiaux, pour être nommée dans les catégories "Asia Pacific's Best Residential Property" et "Best International Residential Property".



Le jury a voté pour Vinhomes Riverside après avoir évalué les atouts de cet écosystème avec plus de 100 utilités.



Selon Nguyen Dieu Linh, directrice générale de la société Vinhomes, le prix apporte non seulement une grande fierté à Vingroup mais affirme également la stature et la capacité du secteur immobilier du Vietnam.



International Property Awards, l’un des plus prestigieux prix internationaux dans l’immobilier, honorent les meilleurs professionnels de l’immobilier à travers le monde.



En 2013, Vinhomes Riverside a été honorée comme "Best Complex Project". En 2016, les deux prix "Meilleur complexe urbain à usage mixte du Vietnam" (Best mixed-used Development), "Meilleur immeuble de grande hauteur dans le monde" (Best High-Rise Development) ont été remis aux projets Vinhomes Central Park, une ville verte en miniature avec un parc de 14 hectares, et Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville. En 2017, Vinhomes Metropolis a reçu le prix "The best building in Asia Pacific". -VNA