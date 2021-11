Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Mexique sont en tête de l’upper-upscale, qui est également le segment qui a enregistré la plus forte croissance mondiale.

Un projet immobilier de luxe développé par Masterise Homes situé au cœur de Ho Chi Minh-Ville. Photo: Masterise Homes

Selon le rapport de Savills World Research publié le 24 novembre, le Vietnam et le Mexique sont en tête de l’upper-upscale (très haut de gamme), qui est également le segment qui a enregistré la plus forte croissance mondiale.Le récent rapport de CBRE a également enregistré deux projets avec les prix de vente les plus élevés au Vietnam connus jusqu'à présent. Un projet situé dans le centre de Ho Chi Minh-Ville avec environ 16.000 USD/m². Un projet dans le centre de Hanoï avec environ 35.000 USD/m². Ces deux projets ont reçu beaucoup d'attention lors des événements de vente à Hong Kong et à Ho Chi Minh-Ville. Tous les appartements du projet dans la capitale ont été annoncés comme réservés lors de la première vente d'ouverture au Vietnam.Il s'agit de deux projets immobiliers de marque développés par Masterise Homes, en coopération avec Marriott International et associés à de grandes marques hôtelières telles que Marriott, JW Marriott et Ritz-Carlton. CBRE prévoit qu'un autre projet de marque, aussi fruit d’une coopération entre Masterise Homes et Marriott International, sera lancé en 2022 dans le centre de Ho Chi Minh-Ville.Selon CBRE, l'augmentation rapide du nombre de Vietnamiens riches favoriseront l’émergence de zones urbaines haut de gamme.- CPV/VNA