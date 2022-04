Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien et le vice-président de la Société financière internationale (IFC- International Finance Corporation) pour l’Asie-Pacifique, Alfonso Garcia Mora, se sont entretenus le 13 avril à Hanoï sur la coopération entre les deux parties dans les temps à venir.

Phung Duc Tien a hautement apprécié les engagements de l’IFC à soutenir le ministère vietnamien dans le renforcement des contributions du secteur privé à une agriculture moderne, hautement compétitive et respectueuse de l'environnement.

"L'agriculture à faible émission de carbone est l'une des principales priorités du ministère pour aider à remplir l'engagement du Vietnam à la COP26 : atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050", a souligné Phung Duc Tien.

Selon le vice-ministre, cela nécessitera des réformes politiques dans la gestion de l'utilisation des ressources naturelles respectueuse de l'environnement, en mettant l'accent sur les deux grandes industries émettrices de carbone du Vietnam : élevage et riziculture.

Les dirigeants du ministère vietnamien ont soulevé des problèmes majeurs auxquels l'industrie est aujourd'hui confrontée, tels que la réduction des émissions, la prévention des maladies du bétail, la biosécurité, la sécurité alimentaire, l'application de la technologie numérique dans l'agriculture, l'assistance aux petits agriculteurs…

Phung Duc Tien a également proposé un soutien financier et une assistance technique de l’IFC pour réduire les émissions du secteur de l'élevage comme le soutien à la création et à l'exploitation d'une base de données en ligne sur la mesure, la notification, l'évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’élevage ; la mise en œuvre de directives techniques pour le contrôle des émissions dans le secteur de l'agriculture et du développement rural…

Alfonso Garcia Mora a déclaré que les informations fournies par le vice-ministre Phung Duc Tien avaient aidé l’IFC à mieux comprendre les priorités du Vietnam, celles du ministère vietnamien.

Plus tôt, les deux responsables avaient participé à l'ouverture du forum « Rôle du secteur privé dans la réduction des émission de gaz à effet de serre dans l'agriculture et le système alimentaire au Vietnam».

En fait, l’IFC a déjà pris des mesures importantes pour soutenir la transformation du secteur agricole vietnamien vers des activités à faible émission de carbone grâce à des assistances techniques, financières et de consultations, a affirmé Alfonso Garcia Mora.

Il a affirmé que l’IFC et la Banque mondiale se sont engagées à soutenir le ministère vietnamien dans la mise en œuvre d’un nouveau programme et des recommandations de l’IFC, notamment en encourageant l'adoption de techniques respectueuses de l'environnement, le déploiement du numérique dans le secteur agricole, l’augmentation d’un accès accru au financement pour une production de haute technologie à grande échelle, l'adoption de technologies durables et des normes internationales. -VNA