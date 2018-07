Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Les principales tendances de la quatrième révolution industrielle et les recommandations pour le Vietnam ont été les thèmes principaux d'un colloque organisé à Hanoi le 13 juillet dans le cadre du Sommet et de l’Expo de l’Industrie 4.0 - 2018 sur le thème "Vision et stratégie de développement de la quatrième révolution industrielle".Dans son discours d’ouverture, le ministre des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh a souligné que les impacts de l'industrie 4.0 sur la société et l'économie vietnamiennes deviennent de plus en plus visibles, obligeant le gouvernement et les milieux d'affaires du Vietnam à prendre des mesures drastiques, dont l’élaboration d’un couloir juridique étroit pour l’industrie numérique, la formation de la main-d’œuvre qualifiée, l’élévation de la compétitivité, l’investissement dans l'infrastructure de l'information.Il a déclaré que le ministère des Sciences et des Technologies, en tant que coordinateur dans la conception et la promotion des technologies clés de l'Industrie 4.0, espère recevoir des recommandations d'experts nationaux et internationaux sur ce que le Vietnam peut faire pour optimiser les opportunités créées par l’Industrie 4.0.Les participants ont discuté des grandes tendances de la numérisation et des opportunités et défis apportés par l'économie numérique au Vietnam. Ils ont suggéré des domaines de technologie que le pays devrait développer dans le futur et des politiques pour faciliter le travail.Ils ont déclaré que le Vietnam devrait construire un couloir juridique pour l'économie numérique et préparer de manière exhaustive la transition vers la numérisation, dont la gouvernance publique, les modèles économiques dans une économie et une société numériques.Le Sommet et l'Expo de l’Industrie 4.0 2018 ont eu lieu à Hanoi les 12 et 13 juillet. Sous le thème «Vision et stratégie de développement de la quatrième révolution industrielle», les représentants du gouvernement et près de 1.800 représentants des localités, experts nationaux et étrangers, entreprises et ambassades y étaient présents. -VNA