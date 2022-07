Le général To An Xo, chef du bureau, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le dossier d’un homme qui avait diffusé de fausses nouvelles relatives à Vingroup, portant atteinte à la réputation, aux droits et intérêts légitimes de cette entreprise et affectant le marché boursier, a été transféré au Service de l’Information et de la Communication de Hanoï pour un traitement selon la loi.



Selon le général de division To An Xo, chef du bureau, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, les forces du ministère de la Sécurité publique ont vérifié, clarifié et transféré au Service de l'Information et de la Communication de Hanoï le dossier de To Vi Hoan (né en 1984, domicilié dans le quartier de Can Dien, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï) pour un traitement selon la loi.



Le général To An Xo a également annoncé que les forces policières vérifiaient les cas de neuf personnes dans sept autres villes et provinces pour avoir diffusé de fausses nouvelles sur le président de Vingroup, Pham Nhat Vuong.



Auparavant, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a affirmé que les informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant les restrictions contre le chef d’une grande entreprise étaient inexactes.-VNA