Hanoï (VNA) - Le Vietnam est devenu l'un des principaux pays d'Asie du Sud-Est en matière d'attraction des investissements directs étrangers ( IDE ). C’est l’estimation donnée dans un article paru le 21 septembre sur le site web de Global Finance.Selon l’article "Vietnam’s Great Expectations" sur le site web http://gfmag.com , cette position est due à l'adoption par le Vietnam de nombreuses politiques favorables aux investisseurs étrangers. Le Vietnam a également l’avantage d’une population jeune, les moins de 25 ans représentant environ 40 % de la population.En outre, le Vietnam a également l'avantage d'accéder aux marchés sans droits de douane pour les produits essentiels de l'Asie du Sud-Est, qui compte environ 800 millions d'habitants, grâce à son appartenance à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Selon Thierry Mermet, PDG d'un cabinet de conseil en développement du commerce international appelé Source Of Asia (SOA) et expert en conseil auprès des entreprises à la recherche d'opportunités d'affaires au Vietnam et à l'ASEAN, les perspectives de l'environnement des affaires au Vietnam en 2023 montrent des signes prometteurs. Il a cité les investissements directs étrangers qui ont atteint environ 10 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 0,5% sur un an.Cet expert a fait remarquer qu'à long terme, le Vietnam figurerait parmi les trois premiers pays où les chefs d'entreprise européens souhaitent investir.Au premier semestre 2023, 90 pays et territoires investissent au Vietnam, parmi lesquels les 5 principaux pays investisseurs sont des pays asiatiques, la République de Corée étant au premier rang avec 81 milliards de dollars et Singapour en deuxième, avec 72 milliards de dollars. Le Japon arrivait en troisième position avec un capital engagé de près de 70 milliards de dollars. Bien que les États-Unis occupent le 7ème rang, ils sont le principal partenaire d'exportation du Vietnam.Un autre indicateur de l'attractivité du Vietnam est que le groupe de fabrication de véhicules électriques VinFast est récemment devenu le troisième constructeur mondial de voitures électriques en termes de capitalisation boursière, derrière le groupe Tesla (des États-Unis) et Toyota (du Japon).Le site web de S&P Global, une société multinationale qui organise des activités dans le domaine de la fourniture d'informations et de données financières, a déclaré qu'une forte croissance économique était également un facteur contribuant à attirer les investisseurs au Vietnam. La Banque mondiale (BM) prévoit que l'économie vietnamienne se redressera au second semestre 2023.Dans ce contexte, le secteur bancaire vietnamien est prêt à mener des activités de fusions et acquisitions (M&A) pour tenter d'augmenter le capital grâce aux investissements étrangers. La banque thaïlandaise Kasikornbank PCL négocie l'acquisition de la succursale vietnamienne du principal fournisseur européen de services financiers aux consommateurs, Home Credit, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ un milliard de dollars. En cas de succès, il s'agira de la deuxième transaction la plus importante au Vietnam en 2023, après celle de Sumitomo Mitsui Bank (Japon) qui a acquis 15 % des actions de la VPBank (Vietnam prospère) en mars 2023. - VNA