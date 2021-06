Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a attiré du 1e janvier au 20 juin 15,27 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit 97,4% du total de la même période de 2020.

9,24 milliards de dollars ont été décaissés, soit une hausse de 6,8% en glissement annuel, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.

Depuis le début de l’année, le pays a délivré la licence d’investissement à 804 nouveaux projets, cumulant près de 9,55 milliards de dollars. 460 projets opérationnels ont aussi augmenté leur investissement initial, de 4,12 milliards de dollars au total.

En outre, les apports au capital social et les achats d’actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à près de 1,61 milliard de dollars.

Les investisseurs étrangers ont versé leurs capitaux dans 18 secteurs, en tête l'industrie manufacturière avec 6,98 milliards de dollars, soit 45,7% du total ; suivie de la production et de la distribution d'électricité, avec 5,34 milliards ; de l’immobilier avec 1,15 milliard.

Parmi les 80 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour est en tête avec 5,64 milliards de dollars, représentant près de 36,9% du total. Le Japon se classe deuxième avec 2,44 milliards de dollars et la République de Corée troisième, avec 2,05 milliards de dollars.

Entre janvier et juin, les exportations des entreprises d'IDE (pétrole brut inclus) ont atteint plus de 116 milliards de dollars et leurs importations, plus de 102,6 milliards. Aussi la balance commerciale de ce secteur est-elle excédentaire de 13,4 milliards de dollars. -VNA