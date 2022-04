Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de l'année, le pays a attiré plus de 10,8 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), soit 88,3% sur un an, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Les IDE (capitaux nouvellement enregistrés, des investissements additionnels, des apports en capital social et des acquisitions d'actions) décaissés ont atteint 5,92 milliards de dollars, en hausse de 7,6% en variation annuelle.

En même temps, le pays a attiré 454 nouveaux projets d'IDE cumulant un capital social total de plus de 3,7 milliards de dollars. En plus, le pays a dénombré 323 projets ayant augmenté leur capital, avec une somme de 5,29 milliards de dollars. Il y a 1.026 apports en capital social et acquisitions d'actions par des investisseurs étrangers pour une valeur totale de près de 1,83 milliard de dollars.

Les domaines les plus attractifs pour les investisseurs étrangers sont notamment l'industrie manufacturière et de la fabrication (près de 6,2 milliards de dollars, représentant 57,2% du capital d'investissement étranger total enregistré), l’immobilier (plus de 2,8 milliards de dollars et 57,2%) et la vente en gros et la vente au détail (respectivement 667,8 et 357,5 millions de dollars).

Toujours au cours des 4 premiers mois derniers, 72 pays et territoires ont investi au Vietnam, dont les trois plus grands investisseurs : Singapour (plus de 3,1 milliards de dollars), la République de Corée (plus de 1,82 milliard de dollars) et le Danemark (près de 1,32 milliard de dollars) représentant respectivement 28,8%, 16,9 % et 12,2% du capital d'investissement étranger total au Vietnam. -VNA