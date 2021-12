Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a attiré du 1er janvier au 20 décembre 31,15 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), soit une hausse de 9,2% en variation annuelle.

Depuis le début de l’année, le pays a délivré la licence d’investissement à 1.738 nouveaux projets, cumulant plus de 15,2 milliards de dollars (+4,1%). En outre, 985 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de plus de 9 milliards de dollars au total (+40,5%).

En outre, les apports en capital social et les achats d’actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à près de 6,9 milliards de dollars (-7,7%).

Les capitaux étrangers ont été versés dans 18 secteurs. Les industries manufacturières sont arrivées en tête avec plus de 18,1 milliards de dollars, représentant 58,2% du total, suivies de la production et de la distribution d'électricité, avec plus 5,7 milliards, de l’immobilier avec 2,6 milliards.

Parmi les 106 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour a occupé la première place avec plus de 10,7 milliards de dollars, représentant 34,4% du total. La République de Corée s’est classée deuxième avec près de 5 milliards de dollars et le Japon, troisième, avec près de 3,9 milliards de dollars.-VNA