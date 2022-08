Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a fixé l’objectif de conserver sa place parmi les premières localités du classement nationale 2022 en termes d’indice de compétitivité provinciale (ICP).

Publié pour la première fois en 2015 par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le rapport sur l’ICP vise à refléter la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les autorités provinciales et municipales au Vietnam, favorisant ainsi le développement du secteur privé.

Depuis le début de l’année, les autorités de Quang Ninh mettent en œuvre des résolutions, programmes et plans visant à améliorer l’environnement d’affaires et d’investissement et la compétitivité de leur province et à promouvoir le développement du secteur privé, notamment des start-ups innovantes.

En mai dernier, elles ont organisé leur première rencontre en 2022 avec des entreprises, réunissant près de 500 délégués. Lors de cette rencontre, des investisseurs et entrepreneurs ont apprécié les mesures prises par la province pour relever leurs difficultés

Malgré les évolutions complexes du COVID-19, Quang Ninh a toujours été un point positif en termes de mise en œuvre du double objectif de contrôle de l'épidémie et de maintien du développement socioéconomique, avec une croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) à plus de deux chiffres pendant six années consécutives (2016-2021).

En juillet dernier, Quang Ninh, en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a organisé une conférence pour promouvoir l'investissement dans la localité en 2022, avec la participation de représentants de 21 économies membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

S'exprimant lors de la réunion, le secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh, Nguyen Xuan Ky, a promis de créer les conditions les plus favorables aux investisseurs en termes de procédures administratives, de libération des terrains, de ressources humaines et de sécurité.

Quang Ninh s'efforce de fournir des services publics pratiques, un environnement d'affaires ouvert, favorable, juste et transparent pour que les investisseurs opèrent de manière durable et à long terme dans la province, a-t-il souligné.

Depuis le début de l’année, la province a accueilli et travaillé avec 20 délégations d’organisations et 11 délégations d’entreprises étrangères venir sonder son environnement d’investissement.

Conférence de promotion de l'investissement dans la province de Quang Ninh, en juillet 2022. Photo: VNA

L’année dernière, Quang Ninh a réussi à conserver sa première place au classement national en termes d’ICP pour la 5e année consécutive. En outre, 2021 a été la 9e année consécutive où cette province septentrionale a figuré dans les cinq plus performantes villes et provinces relevant du ressort central en matière de gestion économique.

La province de Quang Ninh est arrivée en tête grâce à un score de 75,09 points, son plus haut niveau jamais connu. Elle a également été l’unique localité à avoir connu un score supérieur à 75 points sur le classement de l’année dernière.

Ces résultats montrent la confiance des populations envers les autorités locales, la satisfaction croissante des entreprises et investisseurs, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’administration locale, notamment dans le contexte de COVID-19.

Pour la période 2020-2025, Quang Ninh compte mettre en œuvre trois percées stratégiques. Outre la modernisation des infrastructures socio-économiques et le développement de ressources humaines qualifiées, la province cherche à accélérer la réforme administrative, à améliorer son climat des affaires et de l’investissement, à conserver sa place sur les classements nationaux de l’ICP, de l'indice de réforme de l'administration publique (PAR INDEX), de l'indice de performance de l'administration publique au niveau provincial (PAPI) et de l’indice de satisfaction des services de l’administration publique (SIPAS).

Parmi les mesures à prendre, Quang Ninh envisage d’intensifier l’application des technologies de l’information pour accélérer le développement de l’administration en ligne. D’ici 2025, les agences publiques et organisations socio-politiques locales auront dû achever en général leur processus de transformation numérique. -VNA