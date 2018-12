Hanoi, 22 décembre (VNA) - Sans tableau, ni craie blanche, ce lieu est rempli de sourires et d’amour. Il s’agit d’une classe spéciale fondée depuis dix ans par l’enseignante Dinh Thi Kim Phân et réservée aux petits cancéreux, à l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville.

Têtes chauves, ils sont venus en classe portant leur perfusion à la main.

"Le tambour de notre écoleIl se repose aussi en étéPendant trois mois continuelsLe tambour est toujours pensif…".Ce sont des vers que la petite Dinh Tu Uyên, 7 ans, patiente de la Faculté de pédiatrie de l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville, écrit soigneusement lors de son premier cours dans la classe de la maitresse Dinh Thi Kim Phân.Dans un coin de la salle de classe, l’enseignante, fondatrice Dinh Thi Kim Phân et d’autres volontaires sont en train d’apprendre l’écriture des premières lettres de l’alphabet aux petits de 6 ans. Tous se passionnent pour la lecture et les chiffres malgré leur douloureuse maladie.Cette classe est spéciale parce que les élèves sont tous des cancéreux et les enseignants, des volontaires. Têtes chauves, suite de l’alopécie liée aux traitements, ils sont venus portant leur perfusion à la main. Ils sont tous accueillis chaleureusement par la maitresse Dinh Thi Kim Phân qui sait que chacun d’entre eux espère ardemment en un avenir meilleur."Il y a plus de 10 ans, après avoir été volontaire plusieurs fois dans les hôpitaux d’oncologie, je me sentais mal devant la douleur des petits qui doivent abandonner l’école pour vivre dans d’étroites chambres de malades. J’ai donc décidé de leur procurer un enseignement sur place", raconte Mme Phân.Après dix ans, Mme Phân ne se souvient pas du nombre d’élèves qui sont passés dans sa classe. Pourtant, en ouvrant leurs cahiers, elle ne peut pas oublier les caractères de chaque enfant."Ce cahier était à Khuong Dang - un garçon studieux qui participait à tous les cours. L’autre à My Duyên, une petite mignonne ayant deux fossettes sur la joue", se remémore Mme Phân.Sur l’étagère de la classe, des cahiers sont classés selon le groupe d’âges des élèves. Au-dessus de l’étagère se trouvent plus de trois cents cahiers de petits élèves qui ne reviendront jamais."L’absence de ces élèves dans cette classe signifie qu’ils sont soit guéris, soit décédés. Joie et tristesse se confondent quand un élève ne vient plus", exprime Mme Phân.