Vu Thi Ngoc Huong, fondatrice de la chaîne YouTube «Huong Giay Sapa». Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Inquiète de la disparition de la culture Giay dont elle est originaire, Vu Thi Ngoc Huong, une jeune femme de 23 ans, a lancé au milieu de 2020 sa chaîne YouTube «Huong Giay Sapa». Pour présenter le riche patrimoine des Giay aux internautes, elle a réalisé des vidéos très originales sur la gastronomie, les sites peu connus ou encore les rites de cette communauté minoritaire.



Ngoc Huong est née et a grandi à Ta Van Giay 2, un hameau très pauvre rattaché à la ville de Sapa (Lào Cai). Plutôt que de rester dans la capitale après l’obtention de son diplôme de langue à l’Université de Hanoï en 2021, Ngoc Huong a préféré retourner dans son hameau natal aux fins de mettre en valeur l’identité culturelle de son ethnie.



«Les contes et légendes de mon ethnie ayant bercé mon enfance, j’ai décidé de me consacrer à la défense et à la diffusion de la culture Giay. Les actions que je souhaite mener dans ce cadre aideront, je l’espère, mes compatriotes à mieux gagner leur vie», nous confie-t-elle.

Si Sapa bénéficie d’une réputation mondiale, de très nombreux sites, tout autant magnifiques, mériteraient d’être connus d’un plus grand nombre. Pour donner l’envie au public de visiter ces endroits encore confidentiels, Ngoc Huong conçoit différents types de circuits virtuels.

«En créant cette chaîne, j’avais trois objectifs: améliorer le revenu des habitants Giay, donner du travail aux guides locaux et leur offrir une plus large connaissance de la culture Giay», explique-t-elle.

Chaque dimanche matin, elle propose à son public de partir à la découverte d’un site nouveau de la région. Elle réalise également des vidéos pour le compte de voyageurs seuls ou en groupe qui souhaitent avoir un avant-goût de la région avant de se rendre sur place. Chaque mois, elle donne rendez-vous à ses abonnés pour aller à la rencontre de la population Giay.



Sur Facebook, Ngoc Huong a créé un groupe dénommé «Le tourisme expérientiel à Sapa» au sein duquel, les jeunes gens partagent leurs expériences de voyage à Sapa. Les vidéos de Ngoc Huong regorgent également d’informations pratiques et d’astuces à destination des touristes.



«Une fois par semaine, je soumets à l’approbation de quinze personnes un circuit virtuel. Si je recueille un avis favorable de 80% d’entre elles, je décide alors d’organiser ce circuit sur le terrain. Beaucoup de mes abonnés sont impressionnés par la beauté de Sapa et découvrent une nouvelle facette de la ville», indique-t-elle.

Photo : VOV



Parmi les vidéos les plus visionnées figurent celles concernant la confection du banh chung den, le gâteau traditionnel de riz gluant noir, la composition du plateau d’offrandes aux ancêtres, les costumes traditionnels ou encore les chants populaires.

Nguyên Thê Nam, un Hanoïen, est un admirateur de Ngoc Huong.

«J’adore ce que fait Ngoc Huong. C’est une guide très enthousiaste et attachée à la culture de son ethnie. Les sujets qu’elle propose sont très intéressants et sa présentation donne envie de se rendre sur place», dit-il.

Pour augmenter le nombre de touristes susceptibles de visiter sa région, Ngoc Huong a rejoint le blogue sapalocal.com. Vu Thi Hông, une femme Giay du hameau de Ta Van, lui a suggéré de nombreuses idées de vidéos.

«Il est rare de rencontrer une jeune qui a envie de défendre et de faire connaître la culture de notre ethnie. Son enthousiasme est contagieux et j’ai envie, à mon tour, de promouvoir la richesse culturelle des Giay», déclare-t-elle.

Ngoc Huong a remporté le prix d’or lors du concours «Les meilleures initiatives entrepreneuriales de 2021» avec son projet «Le tourisme expérientiel en ligne avec les autochtones de Sapa». - VOV/VNA