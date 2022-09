Lors de la réunion. Photo : VNA

Hung Yen (VNA) - Continuer à accélérer l'avancement des projets, régler les difficultés, résoudre complètement les dettes dans la construction de base afin d'accélérer le décaissement du fonds d'investissement public... sont des questions soulevées par le Conseil populaire de la province de Hung Yen (Nord).

Le Conseil populaire provincial a tenu le 7 septembre une réunion placée sur le thème "Améliorer le rôle de supervision du Conseil populaire dans le décaissement du fonds d'investissement public".

Le vice-président permanent du Conseil populaire provincial, Le Xuan Tien, a informé que depuis le début de l'année, le taux de décaissement des fonds de la province n'avait atteint que 36,2%.

Pour la période d'investissement public à moyen terme 2021-2025, le fonds d'investissement public total dans la province de Hung Yen s’élève à 50.000 milliards de dongs (2,1 millions de dollars), soit une augmentation de 250% par rapport à la période 2016-2020.

Actuellement, la lenteur du décaissement du fonds d'investissement public constitue un sujet brûlant dans les localités à Hung Yen dont la ville éponyme, les districts de An Thi, de Van Giang…

Lors de la réunion, les délégués ont donné des opinions sur le rôle et la responsabilité du Conseil populaire dans l'accélération du décaissement du fonds ; partagé de bonnes expériences, de nouveaux moyens de supervision du décaissement du fonds d'investissement public, des solutions urgentes pour contribuer à décaisser 100% du fonds en 2022.

En conclusion, le président du Conseil populaire provincial Tran Quoc Toan a demandé aux conseils populaires au niveau provincial et de district de renforcer la supervision dans ce domaine, de se concentrer sur le règlement des difficultés liées à la libération du terrain, aux procédures administratives, à la hausse des prix des matériaux de construction...

La province de Hung Yen se trouve dans la Zone économique clé du Nord et se situe à proximité d’aéroports, de ports maritimes, de centres économiques et de grandes villes du pays. Elle est traversée par plusieurs voies de circulation importantes. La localité s'efforce de devenir une province développée, industrialisée et modernisée avec une structure économique raisonnable. -VNA