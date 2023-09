Photo: baodautu.vn



Hung Yen (VNA) - Le processus de développement du secteur agricole en association avec l'édification de la Nouvelle Ruralité a apporté des changements significatifs à la physionomie de la province de Hung Yen (Nord).

Selon Do Minh Tuan, directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, la valeur de la production agricole et aquacole locale a connu une croissance annuelle de 2,66% en moyenne au cours de la période 2021-2022.

Au début de l'année 2023, la province a réussi à convertir 18.990 hectares de cultures à faible rendement en cultures à haut rendement économique.

Les efforts de promotion du commerce, de recherche de débouchés pour les produits agricoles, les produits OCOP (One Commune One Product – A chaque commune son produit), les produits artisanaux, ainsi que l'application de logiciels informatiques pour la gestion des données sectorielles, la traçabilité des produits..., ont été bien réalisés.

En août 2023, l'ensemble de la province de Hung Yen comptait 98 communes satisfaisant aux normes avancées de la Nouvelle Ruralité; 24 autres aux normes de la Nouvelle Ruralité exemplaire; 199 produits OCOP 3 et 4 étoiles.

Dans les temps à venir, Hung Yen continuera de développer le secteur agricole vers une grande production en appliquant la haute technologie, afin de créer des produits de haute qualité et compétitifs.-VNA