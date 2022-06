Hung Yen (VNA) - Selon le Comité de gestion des parcs industriels de la province de Hung Yen (Nord), depuis le début de cette année, il remet des certificats d'enregistrement d'investissement à 7 projets d'investissement national et un projet d'investissement étranger avec un capital total de 935 milliards de dongs (40,2 millions de dollars) et 29,64 millions de dollars.

En outre, le Comité de gestion des parcs industriels de Hung Yen a également remis le certificat d'enregistrement d'investissement au projet du Parc industriel agrandi de Thang Long II de 3e phase, avec un capital de 98 millions de dollars.

La province compte à présent 486 projets en vigueur dans les parcs industriels (268 projets d'investissement étranger et 218 projets d'investissement national), cumulant un capital total enregistré de plus de 5 milliards de dollars et environ 29.302 milliards de dongs.

Depuis le début de l'année, dans les parcs industriels de Hung Yen, 15 nouveaux projets d'investissement entrent en service, créant de nouveaux emplois pour environ 5.000 personnes.

Dans les temps à venir, le Comité de gestion des parcs industriels de la province de Hung Yen continuera à attirer des investissements dans les parcs industriels ; à promouvoir la réforme administrative ; à améliorer l'environnement d'investissement ; à renforcer l'application des technologies de l'information dans la gestion, l'administration et l'exercice des fonctions publiques ; à accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs document d’investissement,… - VNA