Hanoi (VNA) – La compagnie par actions Hung Thinh Land s’est engagée à parrainer l’équipe nationale féminine de football et à développer l’équipe des jeunes footballeuses pendant cinq années consécutives de 2020 à 2024.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord de parrainage, le 23 décembre à Hanoi. Photo : VFF

Un accord de parrainage a été signé lundi 23 décembre à Hanoi entre des représentants de Hung Thinh Land et de la Fédération de football du Vietnam (VFF).Grâce à ce parrainage, Hung Thinh Land espère s’associer à la VFF pour créer des conditions favorables aux équipes féminines de football.S’adressant à la cérémonie de signature, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a félicité l’équipe féminine du Vietnam d’être l’unique sextuple championne des Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games), ajoutant que les habitants dans l’ensemble du pays sont ravis des progrès récents du sport vietnamien.Le secrétaire général de la VFF, Lê Hoai Anh, a déclaré qu’avec ses succès sur la scène internationale, le football vietnamien a bénéficié d’un intérêt particulier de la communauté sociale, des fans et des sponsors, y compris Hung Thinh Land.Il a remercié Hung Thinh Land pour son accompagnement du football en général et du football féminin en particulier.L’équipe nationale féminine continuera de s’entraîner vers des résultats élevés lors de la phase finale de qualification des Jeux olympiques de Tokyo 2020, prévue du 3 au 9 février 2020 en République de Corée. – VNA