Hanoi (VNA) - Le "Nord-Ouest élargi" est un groupe composé de huit provinces (Hoà Binh, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bai, Hà Giang et Phu Tho), qui participe à la Semaine touristique et culturelle du Nord-Ouest de 2023, tenue du 8 au 11 avril à Cân Tho (sud).

La Semaine touristique et culturelle du Nord-Ouest de 2023 a lieu du 8 au 11 avril à Cân Tho (sud). Photo: VOV

Le 10 avril, ces huit provinces ont organisé une conférence pour promouvoir le tourisme dans leur région.

Des représentants de chacune des provinces du Nord-Ouest élargi ont présenté la nature, les spécialités culinaires et les valeurs culturelles et touristiques de leur localité. Ils ont également invité les provinces du Delta du Mékong à collaborer avec eux pour créer des circuits touristiques originaux, notamment dans les domaines du tourisme écologique et du tourisme spirituel. Hà Van Thang, directeur du service du Tourisme de la province de Hà Giang, a pris la parole au nom du groupe des huit provinces du Nord-Ouest élargi.

"Nos provinces du Nord-Ouest élargi et du Delta du Mékong disposent de conditions favorables pour s’associer, non seulement sur le plan du tourisme mais aussi sur le plan de l’industrie et du commerce. Par exemple, les provinces du Mékong pourraient présenter les chants typiques de leur contrée fluviale dans notre région montagneuse, et nous pourrions de notre côté envoyer dans le Delta du Mékong nos troupes folkloriques. C’est ainsi que nous pourrons créer de nouveaux produits touristiques. Imaginez, dans un jardin du Delta du Mékong, les touristes pourraient entendre le son de la guimbarde et de la flûte des Mông, alors qu’à Sapa, résonnerait la musique du don ca tài tu", a-t-il proposé. -VOV/VNA