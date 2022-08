Les gardes-frontières du port de Ba Ria-Vung Tau effectuent les procédures d'entrée pour les huit ressortissants birmans évacués. Photo: VNA



Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Les gardes-frontières de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) ont reçu mardi 30 août huit ressortissants birmans secourus en mer par des membres d’équipage du cargo Trump Sw battant pavillon panaméen, puis ramenés sur la terre ferme et remis aux unités compétentes.



Le Trump Sw avec 22 membres d’équipage à bord, dont sept citoyens vietnamiens, était en train d’effectuer un voyage en provenance de la Chine à destination de l’Indonésie.



Le 26 août, l’officier en second vietnamien du navire Nguyên Chi Thanh a repéré un objet orange flottant dans la mer du côté tribord de la proue. Il a constaté qu’il s’agissait d’un groupe de personnes portant des gilets de sauvetage, s’accrochant à une grande baignoire en plastique et levant la main pour appeler au secour.



À 8h25 le 27 août, l’équipage a réussi à sauver les huit victimes. Les personnes évacuées sont nourries et hébergées, après avoir subi un examen de santé et reçu des premiers soins médicaux



À 21h le 29 août, le Commandement des gardes-frontières du port de Bà Ria-Vung Tàu (relevant du Commandement des gardes-frontières de la province de Bà Ria-Vung Tàu) a envoyé une équipe au poste d’ancrage du cargo Trump Sw pour récupérer les huits victimes.

Les citoyens étrangers ont ensuite été testés pour le Covid-19, autorisées à entrer dans le pays et ont reçu de l’aide des autorités vietnamiennes. –VNA