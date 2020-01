Les murs peints sont situés au cœur des villes modernes. Photo: Annapurna Mellor

Hanoï (VNA) - Avec une harmonie entre culture traditionnelle et modernité, Hanoï aux yeux des touristes étrangers est une véritable ancienne ville asiatique.



Annapurna Mellor a voyagé en Asie il y a 5 ans, est restée à Hanoï pendant 6 mois et est rapidement tombée amoureuse de cet endroit.



Dans un article publié sur Travelettes, cette écrivaine britannique a écrit: « J'ai visité Sapa, Cat Ba, la baie d'Ha Long et chaque fois que je reviens à Hanoï, j'aime de plus en plus cette ville. A Hanoï, il y a beaucoup de magnifiques lacs, une cuisine délicieuse et une variété de centres commerciaux ».



Une véritable ancienne ville asiatique



Hanoï est la capitale mais conserve toujours son Vieux quartier, préservant les traditions de jadis. Les visiteurs verront des murs peints poussiéreux, des temples, des pagodes dans de nombreux coins de la ville. Les petits chemins entrelacés comme un labyrinthe vous donnent l'impression d'entrer dans un autre monde.



Mélange parfait de culture ancienne et moderne



La ville possède de nombreux temples, pagodes, marchés, églises anciennes et lacs, où les touristes s’immergent dans la culture locale. Il a également de nombreux hôtels, de bons logements, une variété de cafés et de magasins d'alimentation occidentaux.



Des prix bon marché



En venant à Hanoï, Annapurna a été surprise car tout était bon marché. Même au cœur de la capitale, vous pouvez trouver un dortoir à 5 livres (150.000 dongs) par nuit avec petit déjeuner gratuit. Les repas coûtent environ un livre (30.000 dongs) et une bière ne coûte que 50 cents (environ 15.000 dongs). Donc, si vous voulez une courte excursion d'une journée, à faible coût, Hanoï est le meilleur choix.



Musée des femmes



Écrivaine, Annapurna aime découvrir la vie des femmes locales. À son arrivée à Hanoï, elle a trouvé un musée dédié aux femmes. Ici, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les femmes des ethnies vietnamiennes, leurs rôles en temps de guerre et dans la vie d'aujourd'hui. Pour Annapurna, ce musée n'est pas seulement un endroit pour valoriser le patrimoine des femmes vietnamiennes, mais surtout il contribue à promouvoir l'égalité des sexes.



Chaque rue est un marché



Hanoï est l'une des villes les plus merveilleuses, où le souffle de vie est partout. Chaque ruelle regorge d’échoppes de nourriture, de magasins de vêtements et de stands vendant des spécialités locales. Vous pouvez acheter des fleurs et des fruits frais autour de la rue Phung Hung ou visiter le marché le long de la rue Hang Dao.



Une nourriture est délicieuse et variée



La cuisine vietnamienne est connue dans le monde entier et Hanoï est l'endroit idéal pour déguster les meilleurs plats comme pho, nem, café à l’œuf... Les touristes peuvent trouver ces plats facilement au cœur de la ville.



« Porte d’entrée » du tourisme vietnamien



De Hanoï, les touristes étrangers peuvent facilement visiter les plus belles destinations touristiques du Nord comme la baie d'Ha Long, Sa Pa, Ninh Binh ... Si vous voulez découvrir la vie rurale, vous pouvez faire des virées d'une journée à Tam Coc, Mai Chau.



Si vous voulez voyager en Asie du Sud-Est sans savoir par où commencer, Hanoï doit être votre premier choix. De son aéroport international, la ville propose des vols sans escale vers les pays voisins.



Une vie nocturne



L'une des choses dont les visiteurs étrangers se plaignent le plus à Hanoï est le « couvre-feu » nocturne. Vous ne pouvez pas faire la fête jusqu'à 6h du matin comme à Bangkok ou Ho Chi Minh-Ville. Mais précisément, à cause de cela, vous vous sentirez plus aventureux lorsque vous jouerez la nuit à Hanoï. Quelques bars et boîtes de nuit restent ouverts après le « couvre-feu », lorsque la ville est complètement endormie.



Si vous aimez quelque chose de différent, vous pouvez venir au marché de gros de Long Bien, ouvert de 1h du matin jusqu'à l'aube. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une vie nocturne animée, ce marché offre une expérience unique, exprimant une caractéristique de la ville. - CPV/VNA