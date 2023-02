Thua Thiên-Huê (VNA) – La ville de Huê (Centre) a lancé jeudi 23 février un concours d’initiatives pour faire diminuer la quantité de déchets plastiques produits sur son territoire de 30% d’ici 2024.

Lors de l'événement. Photo: VNA



Ce concours vise à rechercher et à soutenir les projets spécifiques relatifs aux solutions dites 3T - l’économie, la réutilisation et le recyclage – pour minimiser et mieux traiter et gérer les déchets plastiques à Huê et les revaloriser pour créer des produits aimables à l’environnement.La ville de Huê s’efforce à devenir une ville intelligente, c’est pourquoi les technologies, notamment celles de gestion des déchets, jouent un rôle important pour en faire une ville qui réduit son volume de déchets plastiques.