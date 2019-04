Thua Thien - Hue, 28 avril (VNA) - Kwang Han, maire de la ville de Namyangju, en République de Corée, a reçu la citoyenneté honoraire de Hue par les autorités de cette ville lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 27 avril dans la province centrale de Thua Thien - Hue.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Thanh, a salué la contribution efficace et significative de Kwang Han à Hue.



Il espérait qu'avec ce nouveau poste, Kwang Han continuerait à soutenir le développement socio-économique, culturel, sanitaire et éducatif de la province de Thua Thien-Hue en général et de la ville de Hue en particulier.



Exprimant sa fierté de recevoir cet honneur, Kwang Han s'est engagé à faire plus d'efforts pour aider davantage de Coréens à connaître le Vietnam.



Il a déclaré qu'il travaillait à la création d'un vol direct entre Hue et Namyangju.



Le maire de la ville de Namyangju a déployé une série d'efforts pour renforcer les liens entre les deux villes, ce qui a abouti à la signature en octobre 2018 d'un protocole d'entente sur la promotion des échanges et de la coopération bilatéraux dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'histoire et d'autres d’intérêt commun.-VNA