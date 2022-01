Photo: HSBC

Ho Chi Minh Ville (VNA) – Pour soutenir les objectifs climatiques, le 25 janvier, la banque HSBC Vietnam a annoncé son engagement d’accorder jusqu'à 12 milliards de dollars à des projets et entreprises durables au Vietnam jusqu'en 2030.

Cela fait partie de l'engagement du groupe en faveur de la neutralité carbone, qui vise à fournir entre 750 milliards de dollars et 1.000 milliards de dollars d'ici 2030 pour des financements et investissements durables, en soutenant les entreprises dans leur transition vers des activités commerciales plus durables et la réduction des émissions de carbone.

Pour atteindre l'objectif «zéro émission nette» à l'horizon 2050, le Vietnam devrait investir de manière significative dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes, selon HSBC. Cette banque a augmenté ses activités et ses solutions de soutien à mesure que la durabilité en Asie s'est accélérée en 2021. C'est également l'objectif principal de HSBC Vietnam pour aider à construire un avenir plus résilient et durable pour le Vietnam et la communauté d’affaires du pays.

Photo: VNA

Selon Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, le gouvernement vietnamien a présenté des ambitions claires pour répondre au changement climatique par le financement et le transfert de technologies. Grâce à ces engagements forts, les entreprises seront plus confiantes pour emprunter et investir.

HSBC Vietnam mobilisera des capitaux auprès des marchés financiers national et international pour être en mesure de fournir une variété de solutions durables dans les domaines du crédit vert, du financement par emprunt, de la chaîne d'approvisionnement, du commerce et des produits verts et d'investissement.

Auparavant, HSBC Vietnam soutenu un certain nombre d'importants projets verts et durables au Vietnam.-VNA