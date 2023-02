Photo d'illustration: VGP

Hanoï (VNA) - Selon HSBC, la plupart des économies de l'ASEAN ont connu une inflation galopante, à l'exception des Philippines et du Vietnam.

Ce commentaire a été fait par la banque HSBC dans un rapport récemment publié. Les experts estiment que l'inflation devrait progressivement diminuer au sein de l'ASEAN, ce qui signifie que la pression sur les prix augmentera jusqu'au premier semestre 2023 au moins.

HSBC prévoit également qu'au premier trimestre, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam atteindra 4,6 %, et les trimestres prochains respectivement 3,7 %, 3,6 %, 4% et 4% sur toute l'année.

Selon les données de l’Office général des statistiques, l’IPC en janvier a connu une hausse de 0,52% en rythme mensuel et de 4,89% en glissement annuel, en raison d’une forte demande des consommateurs pour le Nouvel An lunaire.

La plupart des organisations nationales partagent le point de vue selon lequel l'inflation sera élevée ce premier semestre en raison d'un certain nombre de facteurs, dont l’augmentation du salaire de base. De plus, il est probable que les prix de certains services publics essentiels tels que l'électricité, les soins de santé et les frais de scolarité augmenteront cette année. - CPV/VNA