Hanoi (VNA) - Selon le rapport Frontier Market en Asie publié récemment par la HSBC, les économistes de cette banque ont prévu que la croissance économique du Vietnam en 2020 devrait être de 3% en 2020, et de 8,5% en 2021.

Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: cafef

Ce serait le seul pays de l'ASEAN à connaître une croissance positive cette année.



Bien qu'il y ait eu une 2e vague de COVID-19 au Vietnam, ses perspectives économiques restent positives grâce aux perspectives de croissance de ses exportations nationales, à l’attraction des fonds d’IDE, aux réformes de ses procédures administratives et à la forte capacité de contrôle de la pandémie.



Et le pays continuerait à gagner des parts de marché dans les exportations mondiales, étant donné que la situation est pire sur de nombreux autres marchés, selon la HSBC.



Dans son rapport publié le 20 juillet dernier, la HSBC a aussi estimé que Vietnam devient une destination d'affaires de plus en plus attractive grâce au contrôle réussi du COVID-19 et à la réouverture de manière prudente de son économie. - CPV/VNA