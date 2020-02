Hanoï (VNA) - Malgré les difficultés causées par le coronavirus, de nombreux hôtels sont prêts pour la course de Formule 1 prévue en avril à Hanoï. Ces établissements joueront un rôle non négligeable dans la promotion de l’image de la capitale vietnamienne, une destination sûre et attrayante.Cette année, plusieurs événements d’envergure sont attendus à Hanoï. Début avril se tiendra le Grand Prix de Formule One (F1). D’après Trân Duc Hai, directeur du Service municipal du tourisme, cette manifestation constituera une occasion en or pour le secteur touristique de la capitale. "Bien que Hanoï n’a détecté aucun cas de COVID-19, nous poursuivons toujours les mesures préventives. La ville pourra ainsi s’affirmer aux yeux du monde comme une destination sûre", a-t-il affirmé.Les travaux de prévention et de lutte contre l'épidémie sont bien menés, aussi bien dans les petits que les grands hôtels. Selon Bùi Dang, directeur chargé du marketing de l’hôtel Sheraton, son établissement a demandé aux employés de désinfecter les chambres avant et après la location par les clients.Pour sa part, Nguyên Thanh Tuân, directeur du Muong Thanh Hanoï, a partagé que son hôtel avait organisé des cours de formation concernant les mesures préventives.Crowne Plaza West Hanoi est un des hôtels qui hébergeront des membres des équipes de F1. Cet établissement désinfecte souvent ses chambres. Un docteur est même à disposition en cas de besoin.Les hôtels JW Marriott, Grand Vista, Metropole… prennent la température des visiteurs et employés, offrent des masques de protection et mettent des désinfectants dans les lieux publics.Selon le Service municipal du tourisme, Hanoï totalise près de 3.500 hôtels avec près de 61.000 chambres, plus de 560 de 3 à 5 étoiles.À cause de l’épidémie, bien des réservations de chambres ont été annulées. À l’heure actuelle, le nombre de chambres réservées connaît une hausse progressive, surtout début avril où le Grand Prix de F1 se tiendra.L’épreuve aura lieu sur un circuit de 5,565 km comportant 22 virages, autour du complexe sportif de My Dinh, à l’ouest de Hanoï.Les hôtels 3 à 5 étoiles Crowne Plaza West Hanoi, JW Marriott et Grand Plaza, situés à proximité de My Dinh, ont reçu des contrats de réservation de chambres d’équipes de F1.D’après Nguyên Viêt Thu, directrice chargée du marketing de Crowne Plaza West Hanoi, la quasi-totalité des chambres de l’hôtel est réservée.Le Grand Plaza a également signé des contrats avec des équipes.