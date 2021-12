Home page du Festival de création et de design 2021. Photo : VFCD/CVN

Hanoï (VNA) - Le Festival de création et de design 2021 (Vietnam Festival of Creativity and Design - VFCD 2021) vient d’avoir lieu à Hanoï, Thua Thiên-Huê et Hô Chi Minh-Ville avec une trentaine d’activités culturelles empreintes de l’identité vietnamienne.Le Festival de création et de design 2021 (Vietnam Festival of Creativity and Design - VFCD 2021) est un événement annuel organisé par l'Université RMIT du Vietnam en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam (VICAS).Le VFCD 2021 a pour le thème "L’avenir en création (ou L’avenir créatif)". En raison de la crise sanitaire, la plupart des activités sont organisées en ligne via les réseaux sociaux du festival et d'autres plateformes numériques.Les conférences, séminaires, expositions, concours, séries de podcasts (émissions radio)... sont bilingues (vietnamien, anglais) et il n'y a pas de frais d'inscription.Le festival a débuté avec une campagne d'art communautaire en ligne intitulée "Tomorrow : To the Future" (Demain : Le message à l’avernir) sur Instagram et le site web de l'événement. Avec le message "Que créerez-vous pour vous adresser au futur ?", chaque image envoyée au programme est une idée qu’apporte chaque individu au collectif, conçue comme une pièce dans l'œuvre colorée du VFCD 2021. Cette campagne durera jusqu'à fin 2021.Une autre activité remarquable est la série de séminaires en ligne sur le thème "Vivre avec le folklore", à l’initiative de l'Université Vietnam-Japon et de l'Alliance de l'initiative culturelle du Vietnam, avec la participation de Chèo 48h, du Centre de promotion du patrimoine culturel vietnamien, de l’Association du folklore du Vietnam, de l’Université nationale de Hanoï, du Club du folklore de l'Université des sciences sociales et humaines...A ces webinaires, des experts, artistes, folkloristes, amateurs et artisants d’arts traditionnels ont échangé et étudié les relations entre le folklore et l'industrie culturelle. Ils ont également clarifié le rôle et la valeur du folklore dans la vie et les moyens de subsistance des populations, et en même temps ont discuté des possibilités et défis du développement de produits et services basés sur des matériaux folkloriques, ainsi que de la capacité de promouvoir le folklore à travers des produits et services dans l'industrie culturelle.Parmi les activités du VFCD 2021, il y a deux circuits de découverte du vieux quartier de Hanoï. Ces deux visites à pied qui attirent des Vietnamiens et des expatriés permet de flâner dans les vieilles rues, de découvrir une partie de la culture et du patrimoine de la capitale. Mme Stella Ciorra (nationalité britannique), vice-présidente des Amis du patrimoine vietnamien (FVH) et également guide touristique de ces circuits, a préparé de nombreuses peintures, photos et documents sur les "36 rues et coorporations" (l’ancien nom du Vieux quartier), des histoires de Hanoï d’antan et d’aujourd’hui... ce qui aidera les participants à mieux comprendre la ville millénaire qui a été inscrite dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO.Les industries créatives face aux nouveaux défisPour ne pas rester en dehors des sujets d'actualité et des tendances inévitables de l'ère numérique, de nombreuses conférences, dialogues et séries de podcasts seront diffusés à tour de rôle. Les sujets sont divers, par exemple "La culture, les arts et les archives numériques", "Orientation artistique dans la production d'images et d'illustrations dans la presse", "Variations créatives et pratiques de la mode durable", "L'avenir du design durable au Vietnam"…En outre, il y aura des séminaires sur les droits d'auteur, les enjeux du cinéma et de l'éducation-formation à l'ère post-COVID-19, des visions, tendances, identités culturelles et opportunités futures pour l'industrie créative du Vietnam. Les activités du festival sont publiées et mises à jour sur la page Facebook "Vietnam Festival of Creativity & Design" ou sur le site officiel https://vfcd.events.En tant que fondateur du festival, l’Université RMIT du Vietnam a organisé une dizaine d’événements, dont un forum sur l'archivage des œuvres d'art, des plans architecturaux et des designs au Vietnam. Intitulé WAVE, cet événement appelle la communauté à mettre à jour et améliorer la qualité des pages d'information de Wikipédia sur la culture et l'art vietnamiens, ainsi que de nombreux programmes sur la mode durable et la peinture.La professeure Julia Gaimster, responsable de l’Ecole de communication et de design de l'Université RMIT, a partagé ses impressions sur le thème de cette année : "Les industries créatives sont confrontées à de nouveaux défis. Le monde post-COVID-19 ne sera pas le même et nous réfléchissons à quoi ressemblera la nouvelle normalité . Nous avons besoin de penseurs créatifs et innovants pour trouver des solutions. Par conséquent, le VFCD espère être un forum où l’on peut discuter de ces défis et trouver des solutions possible".Mme Pham Thi Thanh Huong, cheffe du Département de la culture du Bureau de l'UNESCO à Hanoï, espère que le festival continuera d'attirer l'attention de toute la communauté, et deviendra encore plus populaire grâce aux talents de tous ceux qui participent, en particulier les jeunes créateurs avec leur propre créativité et capacités dans les médias et numériques. -CVN/VNA