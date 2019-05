Parc géologique de Cao Bang.

Cao Bang (VNA) – Le Comité populaire de la province septentrionale de Cao Bang a organisé le 8 mai à Cao Bang un séminaire international "Développer le tourisme durable via le modèle du parc géologique mondial de l’UNESCO".

A cette occasion, plus de 20 scientifiques, docteurs, orateurs et experts vietnamiens et étrangers ont présenté leurs interventions sur les questions liées au développement touristique durable, les valeurs de la géographie pour le tourisme et l’éducation, l’exploitation des éléments autochtones pour l’essor touristique, la création d'un gagne-pain pour les habitants locaux et le développement du label touristique de Cao Bang en se basant sur ledit parc.

Des experts ont évalué le rôle du titre « Parc géologique mondial de l’UNESCO » dans la promotion du développement touristique sur la base de préservation et d’exploitation durable des ressources naturelles, culturelles et des patrimoines locaux ; la préservation des valeurs de la biodiversité, de la culture traditionnelle, de l’histoire, de beaux sites pour une exploitation touristique durable.

Ce séminaire international a vu la participation des représentants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de celui des Affaires étrangères, de Comité national de l’UNESCO du Vietnam et des experts, des scientifiques et des orateurs du réseau des parcs géologiques mondiaux de l’UNESCO de 12 pays et territoires en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, et des Comités de gestion des parcs géologiques du plateau calcaire de Dông Van (à Ha Giang), de Krong No (à Dak Nong), de Ly Son-Sa Huynh (à Quang Ngai) et de Gia Lai…

A cette occasion, le comité de gestion du parc géologique mondial de Cao Bang a signé un mémorandum de coopération avec celui du parc géologique du plateau calcaire de Dông Van (à Ha Giang).

Situé dans six districts au nord et à l’est de la province de Cao Bang, au Nord du Vietnam, le géoparc de Cao Bang s’étend sur une superficie totale de plus de 3.000 km² dans les districts de Hà Quang, Trà Linh, Quang Yên, Trùng Khanh, Ha Lang, Phuc Hoà, Hoà An, Nguyên Binh et Thach An. Y habitent différentes communautés ethniques comme les Tày, les Nùng, les Mông, les Kinh, les Dao, les San Chay...

L’UNESCO a officiellement reconnu le parc géologique de Cao Bang du Vietnam comme étant un géoparc mondial en 2018.

La région possède également des roches sédimentaires datant de 500 millions d’années, avec des coupes transversales de stratotypes, et des fossiles indiquant différents paléo-environnements et des phénomènes d’extinction de la biosphère. La géodiversité est mise en évidence par la diversité des roches (stratigraphie, paléontologie, paléoenvironnement, pétrologie, minéralogie...) et des reliefs (tectonique, géomorphologie, karst, altération, érosion des sols...), caractéristique de différents stades d’évolution de la croûte terrestre. -VNA